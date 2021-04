Ravenna: veglia per giorno il cadavere di suo figlio morto in casa (Di martedì 27 aprile 2021) Flash news- Una notizia che arriva da Ravenna lascia sgomenti in questa mattina del 27 aprile 2021. Al momento si conoscono pochissime informazioni ma da quello che si apprende, una donna avrebbe vegliato per giorni il cadavere del figlio morto in casa. Solo grazie alla segnalazione dei vicini, le forze dell’ordine e i soccorritori avrebbero capito quanto successo in casa e sarebbero quindi intervenuti sul posto. Ravenna: madre veglia per giorni il cadavere di suo figlio Era morto in casa da alcuni giorni e la madre ha continuato a vegliarlo per tutto il tempo. Come detto in precedenza sono ancora pochissime le informazioni relative a questo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 aprile 2021) Flash news- Una notizia che arriva dalascia sgomenti in questa mattina del 27 aprile 2021. Al momento si conoscono pochissime informazioni ma da quello che si apprende, una donna avrebbeto per giorni ildelin. Solo grazie alla segnalazione dei vicini, le forze dell’ordine e i soccorritori avrebbero capito quanto successo ine sarebbero quindi intervenuti sul posto.: madreper giorni ildi suoErainda alcuni giorni e la madre ha continuato arlo per tutto il tempo. Come detto in precedenza sono ancora pochissime le informazioni relative a questo ...

