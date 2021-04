Advertising

CorriereRagusa : Incidente stradale con 4 morti sulla Comiso Santa Croce nel terribile scontro tra auto e furgone - Comiso - Corrier… - leggoit : Ragusa, scontro frontale tra auto e furgone: quattro morti - cronaca_news : Incidente tra Comiso e Santa Croce (provincia di Ragusa): scontro auto-furgone, quattro morti… - SkyTG24 : Incidente nel Ragusano, scontro tra auto e furgone: 4 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Ragusa scontro

Tragicofrontale in Sicilia. Un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio nel Ragusano, ha causato ... Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Questura die della ...Un incidente stradale avvenuto tra Comiso e Santa Croce Camerina in provincia diha causato quattro vittime . La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 27 aprile, sulla strada provinciale 20 all'altezza del bivio per Vittoria. Incidente stradale tra Comiso e ...Incidente sulla strada provinciale Comiso-Santa Croce Camerina: le vittime erano tutte a bordo di una Ford Fusion FOTO ...Incidente sulla strada provinciale tra Comiso e Santa Croce Camerina: le vittime erano tutte a bordo di una Ford Fusion FOTO ...