“Ragazzi interrotti” | i giovani tornano a raccontarsi a Sky TG24 | LE NUOVE PUNTATE

Ci hanno scritto, ci hanno raccontato le loro esperienze, ma soprattutto ci hanno chiesto di continuare a parlare delle loro vicende. La prima serie di Ragazzi interrotti (LE PUNTATE) è stata una cartina di tornasole per capire quanto la cosiddetta "generazione Dad" avesse necessità di raccontarsi. E Sky non se lo è fatto ripetere due volte. È nata così la seconda serie di Ragazzi interrotti, il nuovo format di Sky TG24 a cura di Ilaria Iacoviello e Stefano Sassi con la supervisione del vicedirettore Omar Schillaci e la collaborazione della Community ScuolaZoo, in onda dal 12 aprile all'interno di tutte le principali edizioni del tg, ma disponibile anche sul sito skyTG24.it, on demand e sui canali social (GLI SPECIALI: SCUOLA - COVID).

