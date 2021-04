Principio di incendio al mercato di mezzo | piastra prende fuoco | sala evacuata

(Di martedì 27 aprile 2021)in via Guelfa, casolare abbandonato va a- VIDEO 25 aprile 2021 Sfortunato riavvio delle attività nella tarda mattinata per uno dei bistrot all'interno deldi, in via ...

Advertising

Carmela_oltre : RT @catlatorre: Nella notte a Roma è stata bruciata una targa dedicata ai martiri del nazifascismo, provocando un principio d'incendio poi… - Karoline_0547 : RT @catlatorre: Nella notte a Roma è stata bruciata una targa dedicata ai martiri del nazifascismo, provocando un principio d'incendio poi… - Madici_9 : RT @catlatorre: Nella notte a Roma è stata bruciata una targa dedicata ai martiri del nazifascismo, provocando un principio d'incendio poi… - 5how_music : RT @catlatorre: Nella notte a Roma è stata bruciata una targa dedicata ai martiri del nazifascismo, provocando un principio d'incendio poi… - giada_atzeni : RT @catlatorre: Nella notte a Roma è stata bruciata una targa dedicata ai martiri del nazifascismo, provocando un principio d'incendio poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Principio incendio

BolognaToday

Tutti evacuati e vigili del fuoco sul posto per undi, che dopo un rapido controllo è stato individuato causato - a quanto pare - da una piastra. 'Non ci voleva, aspettavamo da ...Leggi notizie correlate ? Posti letto Covid virtuali, cantieri fermi, ritardi e lavori in corso ? Coronavirus, rianimata bambina di 5 anni al Garibaldi di Nesima ?d'- all'ospedale ...Non bastava la pioggia a gustare la festa della riapertura al pubblico per i ristoratori del Mercato di Mezzo di Bologna. Un piccolo incendio, innescato dal malfunzionamento di una piastra, ha svuotat ...Marco Eletti resta in carcere con l'accusa dell'omicidio del padre Paolo. Lo scrittore di libri gialli, che partecipò come concorrente a L'Eredità, è accusato di ...