Post Brexit e nodo pesca | Parigi avverte Londra

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Riflettori puntati sul Parlamento europeo che oggi si esprimerà per dare il suo consenso all’accordo che stabilisce le regole per le relazioni future tra l‘UE e il Regno Unito. Gli eurodeputati discuteranno e voteranno anche una risoluzione di valutazione dell’accordo, in cui insistono sulla sua piena attuazione insieme all’accordo di recesso, e sottolineare il ruolo che il Parlamento avrà nel controllare l’applicazione concreta degli accordi. Lo scorso 24 dicembre, i negoziatori dell’UE e del Regno Unito hanno concordato l’accordo commerciale e di cooperazione che stabilisce i termini della futura cooperazione tra Bruxelles esul libero scambio, senza quote e tariffe in settori quali la, l’energia e la sicurezza interna, e le norme sulla concorrenza leale. L’accordo è stato applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021 e ...

Il Sole 24 ORE

Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo al Parlamento europeo al dibattito sull'accordoUe - Regno Unito. "Questo accordo protegge i cittadini ...Parigi, 27 apr 10:38 - Se l'accordosulla pesca non verrà messo in atto ci saranno delle "misure di ritorsione in altri settori" nei confronti del Regno Unito. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei francese, ...BRUXELLES - "L'accordo tra l'Ue ed il Regno Unito è un accordo incisivo con un meccanismo di risoluzione delle controversie vincolante e la possibilità di misure unilaterali laddove necessario. Voglio ...Se l'accordo post-Brexit sulla pesca non verrà messo in atto ci saranno delle "misure di ritorsione in altri settori" nei confronti ...