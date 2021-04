Milva: al Piccolo teatro Strehler lunga coda per l’addio (Di martedì 27 aprile 2021) Un addio commosso, a Milva, mito della canzone italiana, scomparsa a 81 anni. Si è formata una lunga fila - ben prima dell'apertura della camera ardente - al Piccolo teatro Strehler di Milano dove oggi, 27 aprile 2021, dalle 9:30 alle 13:30 viene dato pubblicamente l'ultimo saluto a Milva. I funerali infatti seguiranno in forma privata L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 aprile 2021) Un addio commosso, a, mito della canzone italiana, scomparsa a 81 anni. Si è formata unafila - ben prima dell'apertura della camera ardente - aldi Milano dove oggi, 27 aprile 2021, dalle 9:30 alle 13:30 viene dato pubblicamente l'ultimo saluto a. I funerali infatti seguiranno in forma privata L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Si era già formata una lunga fila, ben prima dell'apertura della camera ardente, al Piccolo teatro Strehler di Mila… - repubblica : Addio a Milva, aperta al Piccolo teatro Strehler la camera ardente: in tanti in fila a Milano per darle un ultimo s… - repubblica : ?? Addio a Milva, aperta al Piccolo teatro la camera ardente: in tanti in fila per darle un ultimo saluto - LaMadreBadessa : RT @RaiNews: 'E' il luogo simbolo del suo lavoro, della sua ricerca, della sua carriera', ha detto la figlia - FirenzePost : Milva: al Piccolo teatro Strehler lunga coda per l’addio -