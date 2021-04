Milano: Fontana, ‘stimo Albertini, è stato un ottimo sindaco’ (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – “Io stimo Gabriele Albertini e lo ritengo una persona estremamente capace poi la sua storia lo ha dimostrato, è un stato un ottimo sindaco di Milano. Con Letizia Moratti è stato il sindaco che ha impostato e organizzato quello che di bello si vede a Milano”. Lo ha ribadito il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Radio Capital, a proposito dell’ipotesi di candidare Albertini per il centrodestra a sindaco di Milano. A proposito di una sua ‘gaffe’ sui napoletani durante una trasmissione televisiva, Fontana si è limitato a dire che “per rispetto nei confronti dei napoletani è un luogo comune non bellissimo da ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021), 27 apr. (Adnkronos) – “Io stimo Gabrielee lo ritengo una persona estremamente capace poi la sua storia lo ha dimostrato, è ununsindaco di. Con Letizia Moratti èil sindaco che ha impoe organizzato quello che di bello si vede a”. Lo ha ribadito il presidente della Lombardia, Attilio, intervida Radio Capital, a proposito dell’ipotesi di candidareper il centrodestra a sindaco di. A proposito di una sua ‘gaffe’ sui napoletani durante una trasmissione televisiva,si è limitato a dire che “per rispetto nei confronti dei napoletani è un luogo comune non bellissimo da ...

