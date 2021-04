Meghan Markle, il retroscena svelato da Oprah Winfrey: 'Non credevo andasse fino in fondo, ecco come doveva concludersi' (Di martedì 27 aprile 2021) L'intervista rilasciata da e da Harry a Oprah Winfrey ha scosso la monarchia britannica e ha avuto molta risonanza mediatica. La famosa conduttrice americana non si aspettava un seguito simile e ... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) L'intervista rilasciata da e da Harry aha scosso la monarchia britannica e ha avuto molta risonanza mediatica. La famosa conduttrice americana non si aspettava un seguito simile e ...

Advertising

GabrieleCarrer : RT @simsantucci: Dopo la Leotta che si lamenta della troppa attenzione, quasi non l'avesse mai cercata, attendiamo le lamentele di Scanzi.… - simsantucci : Dopo la Leotta che si lamenta della troppa attenzione, quasi non l'avesse mai cercata, attendiamo le lamentele di S… - IOdonna : Niente più abiti couture per l'ex attrice che, smessi i panni da royal, adesso si veste come una qualunque mamma am… - infoitcultura : Harry sfrutta Meghan Markle: non tornerà più a Londra dalla Regina - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Fare fuori #HarryeMeghan dalla royal family' Il piano principe Carlo #27aprile @giadinagrisu -