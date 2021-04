M5S e Rousseau, non tutto il caos viene per nuocere. Le strade parallele di Conte e Casaleggio alle prese con la rifondazione speculare di due realtà (Di martedì 27 aprile 2021) Diceva il Grande Timoniere Mao Zedong: “Grande è la confusione sotto il cielo e quindi la situazione è eccellente”. In questo momento la situazione nei Cinque Stelle è molto confusa e quindi potrebbe essere eccellente, ma, ammesso che la massima cinese sia vera, occorrerebbe capire per chi. Intanto partiamo da una premessa. Il M5S è ancora il primo partito in Parlamento e – sebbene in crisi – è stato un brand scelto da ben il 32% degli elettori. Un dato numerico ne racchiude uno politico. In Italia c’è stata o c’è un’area superiore al 30% che condivide(va) quanto diceva Grillo. In questi giorni il Movimento passa momenti difficili. Vito Crimi è il capo politico ad interim non riconosciuto da tutti, Beppe Grillo è alle prese con la vicenda del video a discolpa del figlio, Giuseppe Conte cerca di fare il leader, ma ha bisogno della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 aprile 2021) Diceva il Grande Timoniere Mao Zedong: “Grande è la confusione sotto il cielo e quindi la situazione è eccellente”. In questo momento la situazione nei Cinque Stelle è molto confusa e quindi potrebbe essere eccellente, ma, ammesso che la massima cinese sia vera, occorrerebbe capire per chi. Intanto partiamo da una premessa. Il M5S è ancora il primo partito in Parlamento e – sebbene in crisi – è stato un brand scelto da ben il 32% degli elettori. Un dato numerico ne racchiude uno politico. In Italia c’è stata o c’è un’area superiore al 30% che condivide(va) quanto diceva Grillo. In questi giorni il Movimento passa momenti difficili. Vito Crimi è il capo politico ad interim non riconosciuto da tutti, Beppe Grillo ècon la vicenda del video a discolpa del figlio, Giuseppecerca di fare il leader, ma ha bisogno della ...

Advertising

Linkiesta : Cala finalmente il sipario sulla farsa del grillismo (Pd permettendo). Una compagnia in disfacimento e un copione… - fattoquotidiano : M5s, Conte ufficializza il divorzio da Rousseau: ‘Gestione tecnica sia distinta dalla direzione politica, va evitat… - Adnkronos : ++#M5S, l'addio di #Rousseau: 'Le strade si dividono'++ - ninabecks1 : RT @Tiziana99296006: Che casino !!!! Meno male che non c’era conflitto di interessi !!! E che Rousseau era solo una piattaforma. Se non fos… - apavo75 : RT @Tiziana99296006: Che casino !!!! Meno male che non c’era conflitto di interessi !!! E che Rousseau era solo una piattaforma. Se non fos… -