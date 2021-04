Lo scontro Pd-Lega può logorare Draghi? (Di martedì 27 aprile 2021) Ancora un fine settimana di battibecchi tra Partito democratico e Lega, con i rispettivi segretari in prima fila. Ultimo casus belli, la raccolta di firme appoggiata da Matteo Salvini contro il coprifuoco, con la decisa reazione di Enrico Letta. Ma questa conflittualità non rischia di logorare Mario Draghi? Oppure, come dice Bruno Tabacci, logorerà i contendenti? Interviste a Laura Ravetto, Riccardo Molinari ed Edoardo Rixi (Lega), Beatrice Lorenzin e Piero De Luca (Pd), Francesco Silvestri (M5S) e il già citato Bruno Tabacci (Centro democratico) Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) Ancora un fine settimana di battibecchi tra Partito democratico e, con i rispettivi segretari in prima fila. Ultimo casus belli, la raccolta di firme appoggiata da Matteo Salvini contro il coprifuoco, con la decisa reazione di Enrico Letta. Ma questa conflittualità non rischia diMario? Oppure, come dice Bruno Tabacci, logorerà i contendenti? Interviste a Laura Ravetto, Riccardo Molinari ed Edoardo Rixi (), Beatrice Lorenzin e Piero De Luca (Pd), Francesco Silvestri (M5S) e il già citato Bruno Tabacci (Centro democratico)

Advertising

Agenzia_Ansa : Scontro in maggioranza sul coprifuoco. Salvini: 'Non siamo al governo per fare scena muta' #ANSA - La7tv : #piazzapulita Lo scontro tra Borghi (Lega) e il Prof. Crisanti: 'Preferisco sentire i massimi esperti al mondo di e… - FcInterNewsit : La Repubblica - Scontro in Lega. I club: 'Così vincerete solo voi'. Agnelli: 'E' così da 80 anni' - vitovito63 : RT @P_M_1960: Scontro in maggioranza sul coprifuoco. Salvini: 'Non siamo al governo per fare scena muta'. Sarebbe invece una bella idea in… - ilgiornale : Lo scontro sul coprifuoco accende gli animi in maggioranza: Pd e M5S invitano la Lega a scegliere se stare dentro o… -