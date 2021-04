Latina, variante inglese: focolaio in una scuola, intera classe in quarantena (Di martedì 27 aprile 2021) C’è apprensione per i ragazzini di una classe della Città di Latina dopo che si è scoperto un focolaio all’interno dell’ istituto Rodari. In modo particolare la classe è in quarantena dallo scorso fine settimana e stando ai dati forniti dall’Asl sarebbero almeno dieci i ragazzi contagiati. La situazione è tuttavia costantemente monitorata, si attendo infatti i risultati dei tamponi effettuati oggi su altri 15 bambini e si prosegue con la mappatura dei contatti. Leggi anche: variante indiana, cresce la paura in provincia di Latina. L’assessore D’Amato: ‘Mantenere alta l’attenzione’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) C’è apprensione per i ragazzini di unadella Città didopo che si è scoperto unall’interno dell’ istituto Rodari. In modo particolare laè indallo scorso fine settimana e stando ai dati forniti dall’Asl sarebbero almeno dieci i ragazzi contagiati. La situazione è tuttavia costantemente monitorata, si attendo infatti i risultati dei tamponi effettuati oggi su altri 15 bambini e si prosegue con la mappatura dei contatti. Leggi anche:indiana, cresce la paura in provincia di. L’assessore D’Amato: ‘Mantenere alta l’attenzione’ su Il Corriere della Città.

repubblica : Variante indiana Covid, a Latina caccia a 300 sikh rientrati da poco. D'Amato: 'Attenzione alta' - TerroneDoc : RT @robertomulazzi: Speranza ha bloccato i voli in ingresso due giorni fa... Due giorni fa Variante indiana, a Latina il focolaio dei si… - cicalino3 : Variante indiana, a Latina il focolaio dei sikh: quasi 300 positivi, la Regione avvia un'indagine - -MI sembra c… - CorriereCitta : Latina, variante inglese: focolaio in una scuola, intera classe in quarantena - tinas48 : RT @repubblica: Variante indiana Covid, a Latina caccia a 300 sikh rientrati da poco. D'Amato: 'Attenzione alta' -