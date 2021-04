L' arbitro fischia la fine ma la gara non è finita | manca un minuto e si torna in campo

Advertising

ZZiliani : Se andate a rivedervi la partita, nei primi minuti c’è #Calhanoglu che discute animatamente con #Orsato una decisio… - DAZN_IT : Clamoroso a Siviglia, l'arbitro fischia la fine ma manca ancora un minuto ????? Giocatori richiamati dagli spogliato… - MaxCallegari : Incredibile a Siviglia: l’arbitro De Burgos Bengoetxea fischia al 93’, 1’ prima di quanto comunicato. Il Granada pr… - smilypapiking : RT @mariobianchi18: Il #27aprile 2014 moriva #VujadinBoskov. In Italia arrivò nel '61 a 30 anni, centrocampista nella Sampdoria. Club con c… - L_fagiolari : RT @mariobianchi18: Il #27aprile 2014 moriva #VujadinBoskov. In Italia arrivò nel '61 a 30 anni, centrocampista nella Sampdoria. Club con c… -

Ultime Notizie dalla rete : arbitro fischia

iLMeteo.it

Da quel momento l'mette nel mirino il turco e il primo fallo chea suo favore è al 70'. Adesso ti faccio vedere io". La condanna social Le critiche nei confronti di Orsato sembrano ...Così, dopo un po' di discussioni, l'ha richiamato i giocatori che si incamminavano verso gli spogliatoi e ha fatto disputare l'ultimo minuto. 27 aprile 2021Quando le squadre glielo hanno detto il direttore di gara ha deciso di far tornare tutti in campo per recuperare il minuto di gioco. E’ accaduto ...Serata infelice per il nostro miglior arbitro che decide di fischiare decisamente poco e non punisce alcuni falli che sembrano evidenti Uno di questi, come riporta Gazzetta.it, al 51’, porta poi al se ...