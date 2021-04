L'agguato a padre Carlassare e l'incredibile storia dei comboniani (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo avere appreso dell’agguato a padre Christian Carlassare, il missionario comboniano nominato vescovo di Rumbek nel Sud Sudan, mi sono venute in mente tre cose. Anzitutto Ezechiele Ramin, il missionario comboniano ucciso da sicari nel 1985 in Brasile. Aveva trentadue anni ed era giovane così come padre Carlassare è il più giovane vescovo italiano al mondo. E già questo mi ha detto qualcosa dei comboniani. Poi sono andato a leggere la lista dei martiri comboniani in tempi recenti (“fratelli e sorelle che hanno versato il sangue per fedeltà alla missione”, recita il sito dell’ordine): sono ventiquattro in ottant’anni, morti in Etiopia e in Messico, in Congo e in Mozambico, tantissimi in Uganda e due in Sudan: nel 1946 e nel 1965. Missionari di ventisette anni e di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo avere appreso dell’Christian, il missionario comboniano nominato vescovo di Rumbek nel Sud Sudan, mi sono venute in mente tre cose. Anzitutto Ezechiele Ramin, il missionario comboniano ucciso da sicari nel 1985 in Brasile. Aveva trentadue anni ed era giovane così comeè il più giovane vescovo italiano al mondo. E già questo mi ha detto qualcosa dei. Poi sono andato a leggere la lista dei martiriin tempi recenti (“fratelli e sorelle che hanno versato il sangue per fedeltà alla missione”, recita il sito dell’ordine): sono ventiquattro in ottant’anni, morti in Etiopia e in Messico, in Congo e in Mozambico, tantissimi in Uganda e due in Sudan: nel 1946 e nel 1965. Missionari di ventisette anni e di ...

fattoquotidiano : Sud Sudan: Padre Carlassare gambizzato durante un agguato. La tribù Dinka voleva un vescovo autoctono - Agenzia_Dire : Padre John Matiang è stato arrestato insieme ad altre 12 persone, di cui almeno 3 religiosi, in relazione al ferime… - Udc_Sicilia : RT @AntonioDePoli: Padre Carlassare, missionario vicentino vittima di un agguato in Sud Sudan, è stato operato nella notte. Prego per lui.… - UdcIta : RT @AntonioDePoli: Padre Carlassare, missionario vicentino vittima di un agguato in Sud Sudan, è stato operato nella notte. Prego per lui.… - UdcVeneto : RT @AntonioDePoli: Padre Carlassare, missionario vicentino vittima di un agguato in Sud Sudan, è stato operato nella notte. Prego per lui.… -