La Passione | capi per le atlete più esigenti nella Collezione Grace

Leggi su lopinionista

(Di martedì 27 aprile 2021) La grinta incontra lo stilenuovadi La. Il brand direct-to-consumer lancia quattro nuovidisegnati in base alle richieste dellepiù. I tessuti Premium e l’alta tecnologia garantiscono grandi risultati in un look raffinato. La Jersey è una vera combinazione di eleganza e performance. E’ realizzata abbinando due tessuti two-way stretch composti da un mix perfettamente equilibrato di microfibra e LYCRA® per garantire le migliori doti estetiche e funzionali. L’insieme di tutti questi elementi da’ come risultato un prodotto race fit che offre grande traspirabilità e conseguente rapida asciugatura. Speciali pannelli in tessuto traforato, lungo i fianchi e la schiena, offrono la giusta stabilità e una continua sensazione ...