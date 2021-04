Judgment 2 si mostra in un breve teaser trailer prima del reveal ufficiale del prossimo mese

(Di martedì 27 aprile 2021) Pochi giorni fa,è tornato protagonista con le notizie che suggerivano imminenti novità per la serie. Più nello specifico, abbiamo visto che Sega ha pubblicato un countdown sul sito del gioco per qualcosa chiamato "Day" e che vede coinvolto lo sviluppatore Ryu ga Gotoku Studio. Il countdown scadrà il7 maggio alle 16 italiane e per questa data i fan si aspettano ildi2. Tuttavia, in attesa deldelprogetto legato alla serie, ecco spuntare su Twitter un brevissimoche fornisce un assaggio di2. Leggi altro...

ha pubblicato un brevissimo teaser trailer di Judgment 2 in attesa del reveal ufficiale del gioco, che avverrà il 7 maggio alle 16.00. Judgment 2 è stato mostrato con un brevissimo teaser trailer da S ...Il prossimo 7 maggio SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio riveleranno quello che sembra a tutti gli effetti il sequel di Judgment. Ecco i primi video.