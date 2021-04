In moto più sicuri con e-Call e antifurto satellitare (Di martedì 27 aprile 2021) Viaggi in moto sempre più sicuri, grazie al progetto H-Gear realizzato da un partenariato di aziende europee: anche sugli scooter arrivano i servizi e-Call e l'antifurto satellitare Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 aprile 2021) Viaggi insempre più, grazie al progetto H-Gear realizzato da un partenariato di aziende europee: anche sugli scooter arrivano i servizi e-e l'

Advertising

carlaruocco1 : Il #GovernoDraghi ha trasmesso alle Camere il #PNRR. 248 miliardi che verranno investiti per rimettere in moto l’ec… - gponedotcom : Meno peso e più potenza con il nuovo scarico Mivv per Ducati Panigale V4: ASCOLTA IL SOUND Dopo la rimappatura dell… - QuintoValter : RT @carlaruocco1: Il #GovernoDraghi ha trasmesso alle Camere il #PNRR. 248 miliardi che verranno investiti per rimettere in moto l’economia… - dinoadduci : Jerez: l’analisi della pista e le frenate più impegnative del GP spagnolo - come_la_moto : @ReginaNera6 @FlavioPons @5dancingis @GiacomoRisitano Giusto quel miliardo e più di abitanti non sono proprio il 4,8%. -

Ultime Notizie dalla rete : moto più Guido Meda: "Una MotoGP non ha niente a che vedere con una sportiva da 200 CV. Anche il più lento dei piloti è sovrumano" Un altro mondo anche rispetto alla più evoluta delle moto supersportive per una lunga serie di fattori che Meda e Sanchini, ospiti degli Aprilia All Stars , racconteranno nello speciale 'We Riders - ...

F1 - Red Bull, Verstappen tiene alta l'attenzione: 'A Imola non siamo stati perfetti' ... ma è stato bello essere davanti a tutti sin da curva 1; la RB16B è più veloce, ha più grip e un ... Vai al negozio Auto e Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano!

A tempo di Rocket, ecco la Triumph col motore di serie più grande che c'è La Repubblica Un altro mondo anche rispetto allaevoluta dellesupersportive per una lunga serie di fattori che Meda e Sanchini, ospiti degli Aprilia All Stars , racconteranno nello speciale 'We Riders - ...... ma è stato bello essere davanti a tutti sin da curva 1; la RB16B èveloce, hagrip e un ... Vai al negozio Auto esu Amazon. Tante offerte ti aspettano!