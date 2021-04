“Ha perso la sua battaglia”. La piccola bimba vip di soli 2 anni purtroppo sta per morire: ecco la decisione dei suoi genitori. (Di martedì 27 aprile 2021) I 5 milioni di followers di Eliza Moore, la coraggiosissima bambina di 2 anni e mezzo che da mesi sta lottando contro un cancro molto aggressivo, non continuerà le cure. La notizia viene dalla madre della bimba sul suo profilo personale: il cancro ha raggiunto una forma avanzata in modo irreversibile, per cui la piccola Eliza e la sua famiglia passeranno i prossimi giorni a cercare di recuperare parte del tempo speso tra visite e terapie. Eliza Moore: una grande storia A meno di un anno di vita ad Eliza era stato diagnosticato un cancro che sembrava essere stato sconfitto, dopo 8 mesi di cure. I genitori durante questo difficile periodo hanno aperto un account per la piccola su Tik Tok, raccontando il suo difficile percorso e raccogliendo in breve tempo una marea di ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 27 aprile 2021) I 5 milioni di followers di Eliza Moore, la coraggiosissima bambina di 2e mezzo che da mesi sta lottando contro un cancro molto aggressivo, non continuerà le cure. La notizia viene dalla madre dellasul suo profilonale: il cancro ha raggiunto una forma avanzata in modo irreversibile, per cui laEliza e la sua famiglia passeranno i prossimi giorni a cercare di recuperare parte del tempo speso tra visite e terapie. Eliza Moore: una grande storia A meno di un anno di vita ad Eliza era stato diagnosticato un cancro che sembrava essere stato sconfitto, dopo 8 mesi di cure. Idurante questo difficile periodo hanno aperto un account per lasu Tik Tok, raccontando il suo difficile percorso e raccogliendo in breve tempo una marea di ...

Advertising

SeaWatchItaly : A bordo di #SeaWatch4 abbiamo osservato un minuto di silenzio per le 130 persone che ieri hanno perso la vita nel M… - PredaVicky : RT @Alessan13775500: Ero perso con lo sguardo nell’orizzonte Poi ho scoperto una rosa in un angolo di mondo Ho scoperto i suoi colori e la… - annacz64 : RT @Alessan13775500: Ero perso con lo sguardo nell’orizzonte Poi ho scoperto una rosa in un angolo di mondo Ho scoperto i suoi colori e la… - MBerberi : RT @Alessan13775500: Ero perso con lo sguardo nell’orizzonte Poi ho scoperto una rosa in un angolo di mondo Ho scoperto i suoi colori e la… - emanuela_alviti : RT @Alessan13775500: Ero perso con lo sguardo nell’orizzonte Poi ho scoperto una rosa in un angolo di mondo Ho scoperto i suoi colori e la… -