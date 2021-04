Galli contro Bonaccini: “Riaprire è stata una scelta tecnica? Qui di tecnico non c’è nulla” (Di martedì 27 aprile 2021) Lo scontro tra il governatore della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli va in scena in diretta su Rai Tre, nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer Cartabianca. Si parla dei temi caldi del giorno, quindi: riaperture e coprifuoco. Sul coprifuoco la conduttrice chiede un commento sull’odg di Giorgia Meloni che oggi è stato respinto alla Camera. Bonaccini risponde dicendo di non essersi interessato della facendo, perché oberato di lavoro. Però poi si esprime, e sostiene una tesi che è un po’ nel mezzo, e cioè, dice: non posso dire che sia una stupidaggine, perché se se vediamo che ci saranno i margini e i miglioramenti sufficienti, sarà giusto far slittare oltre l’orario. Che, comunque, è un po’ quello che la maggioranza ha sempre sostenuto. Ma poi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Lo stra il governatore della regione Emilia-Romagna Stefanoe l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimova in scena in diretta su Rai Tre, nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer Cartabianca. Si parla dei temi caldi del giorno, quindi: riaperture e coprifuoco. Sul coprifuoco la conduttrice chiede un commento sull’odg di Giorgia Meloni che oggi è stato respinto alla Camera.risponde dicendo di non essersi interessato della facendo, perché oberato di lavoro. Però poi si esprime, e sostiene una tesi che è un po’ nel mezzo, e cioè, dice: non posso dire che sia una stupidaggine, perché se se vediamo che ci saranno i margini e i miglioramenti sufficienti, sarà giusto far slittare oltre l’orario. Che, comunque, è un po’ quello che la maggioranza ha sempre sostenuto. Ma poi ...

