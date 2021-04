Enna, prete agli arresti domiciliari per abusi su minori (Di martedì 27 aprile 2021) Per abusi su minori un prete di Piazza Armerina, in provincia di Enna, è stato ristretto agli arresti domiciliari. L’inchiesta è scattata dopo che un giovane ha denunciato le violenze subite nell’arco di tempo 2009-2013 Dopo l’inchiesta della trasmissione televisiva “Report” (ieri sera è andata in onda, su Rai 3, la seconda parte) che ha acceso i riflettori sui controversi investimenti finanziari della Segreteria di Stato della Santa Sede, con al centro l’acquisto dell’immobile che un tempo ospitava i prestigiosi magazzini “Harrod’s”, una delle icone di Londra, vera e propria meta turistica indipendentemente dalle ragioni dello shopping, il clero cattolico è di nuovo alla ribalta della cronaca: con l’infamante accusa di abusi su ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021) Persuundi Piazza Armerina, in provincia di, è stato ristretto. L’inchiesta è scattata dopo che un giovane ha denunciato le violenze subite nell’arco di tempo 2009-2013 Dopo l’inchiesta della trasmissione televisiva “Report” (ieri sera è andata in onda, su Rai 3, la seconda parte) che ha acceso i riflettori sui controversi investimenti finanziari della Segreteria di Stato della Santa Sede, con al centro l’acquisto dell’immobile che un tempo ospitava i prestigiosi magazzini “Harrod’s”, una delle icone di Londra, vera e propria meta turistica indipendentemente dalle ragioni dello shopping, il clero cattolico è di nuovo alla ribalta della cronaca: con l’infamante accusa disu ...

