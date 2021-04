Enna, arrestato sacerdote per abusi sessuali su minori (Di martedì 27 aprile 2021) È finito agli arresti un sacerdote di Enna per atti sessuali con minori. Gli atti sono stati commessi quando era seminarista e anche dopo la sua ordinazione. Contestatagli anche l’aggravante dell’aver approfittato delle vittime che a lui venivano affidate per ragioni di educazione ed istruzione. La Procura gli contesta l’aggravante dell’aver approfittato delle presunte vittime a lui affidate per ragioni di istruzione ed educazione. A seguito di una denuncia di un giovane, lo scorso dicembre, le indagini erano state avviate. Il ragazzo aveva chiesto aiuto alla squadra mobile denunciando le violenze subite e raccontando degli abusi, avvenuti dal 2009 al 2013. Gli investigatori, ascoltato il ragazzo hanno avvisato la Procura, che ha avviato le indagini. Dopo aver ascoltato decine di persone ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 aprile 2021) È finito agli arresti undiper atticon. Gli atti sono stati commessi quando era seminarista e anche dopo la sua ordinazione. Contestatagli anche l’aggravante dell’aver approfittato delle vittime che a lui venivano affidate per ragioni di educazione ed istruzione. La Procura gli contesta l’aggravante dell’aver approfittato delle presunte vittime a lui affidate per ragioni di istruzione ed educazione. A seguito di una denuncia di un giovane, lo scorso dicembre, le indagini erano state avviate. Il ragazzo aveva chiesto aiuto alla squadra mobile denunciando le violenze subite e raccontando degli, avvenuti dal 2009 al 2013. Gli investigatori, ascoltato il ragazzo hanno avvisato la Procura, che ha avviato le indagini. Dopo aver ascoltato decine di persone ...

