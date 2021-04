Diletta Leotta sbotta: la verità su Can Yaman e il rapporto con Ryan Friedkin (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo i continui rumors sulla sua situazione sentimentale, Diletta Leotta è sbottata su Instagram e si è lasciata andare ad un lungo sfogo, nel quale ha negato sia la rottura con Can Yaman che la frequentazione con Ryan Friedkin. Scopriamo cosa ha dichiarato… Leggi anche: Diletta Leotta: chi è Ryan Friedkin? Età, lavoro, padre, carriera, Instagram Diletta Leotta: gli ultimi rumors su Can... Leggi su donnapop (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo i continui rumors sulla sua situazione sentimentale,ta su Instagram e si è lasciata andare ad un lungo sfogo, nel quale ha negato sia la rottura con Canche la frequentazione con. Scopriamo cosa ha dichiarato… Leggi anche:: chi è? Età, lavoro, padre, carriera, Instagram: gli ultimi rumors su Can...

VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - MonicaGrosso72 : @repubblica Sono dalla parte di Diletta Leotta ! ?????? - Gazzetta_it : Lo sfogo social di Diletta #Leotta “Basta! Non sono una mangiauomini” - CheDonnait : Diletta Leotta stufa dei gossip su Can Yaman rompe il silenzio e racconta la sua verità. #dilettaleotta #canyaman - DonnaGlamour : Diletta Leotta furiosa: “Fotografi e droni che mi seguono, non sono una mangiauomini” -