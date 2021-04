Diffidati Real Madrid-Chelsea | giocatori a rischio squalifica in vista della semifinale di ritorno

(Di martedì 27 aprile 2021) Non c’è nessun giocatore nell’elenco deiprima di, sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League 2020/2021. Nessun calciatore di blancos e blues, dunque, può saltare ladisoltanto rimediando il cartellino giallo: non c’è nessunincombente perché come di consueto l’Uefa ha predisposto una sanatoria di tutte le sanzioni pendenti alla fine dei quarti di finale, cancellando ogni cartellino immagazzinato dairimasti in competizione. I TELECRONISTI TABELLONE SEMIFINALI LE QUALIFICATE LE DATE DELLE SEMIFINALI SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Real

Sportface.it

Non c'è nessun giocatore nell'elenco deiprima diMadrid - Chelsea , sfida valida per l'andata delle semifinali di Champions League 2020/2021. Nessun calciatore di blancos e blues, dunque, può saltare la semifinale di ritorno ...Freuler e Romeroe a rischio squalifica prima di scontri diretti come quelli con Juve e ... anche dopo l'eliminazione il Gasp butta comunque un occhio alla competizione: 'Ho vistoMadrid ...Non c’è nessun giocatore nell’elenco dei diffidati prima di Real Madrid-Chelsea, sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League 2020/2021. Nessun calciatore di blancos e blues, dunque, ...Poche luci e molte ombre, come quel pallone scagliato in tribuna che ora costerà al portoghese l’entrata in diffida e, con il tour de force che aspetta i bianconeri, il relativo rischio di squalifica.