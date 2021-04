Devastante lutto per Gabriel Garko | l’annuncio via social

(Di martedì 27 aprile 2021) È un giorno triste perche ha dovuto annunciare suil'addio al suo papà, Claudio Oliviero, deceduto nelle scorse come si evince dal messaggio che l'attore ha scritto per salutare un'ultima volta l'amato genitore. Pubblicando alcuni scatti che lo ritraevano da giovane e qualche foto più recente in cui apparivano insieme, li ha affiancati con una frase semplice, ma intrisa di dolore: "Ciao papà..Fai buon viaggio". Le condizioni di salute del padre L'attore torinese aveva annunciato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, che suo padre Claudio non era in buone condizioni di salute. Pur continuando a lavorare, non senza preoccupazione,aveva accennato: "Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che il mio nome riempie le pagine dei giornali. ...

Un lutto devastante per il campione e per suo fratello Federico, che appena qualche giorno fa erano andati in gol insieme con l'Inter Miami. In quell'occasione Gonzalo aveva parlato alla stampa delle ... Fu proprio la signora Higuain ad essere il suo più grande supporto in un momento critico, come Higuain racontò in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca Un lutto devastante per il campione e per s ... La mamma di Gonzalo Higuain si è spenta all'età di 64 anni dopo una lunga malattia. Dolore devastante per l'ex calciatore del Napoli.