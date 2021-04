Cremona: furto auto e ricettazione, 12 arresti in corso (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Vasta operazione del Comando provinciale dei carabinieri di Cremona con dodici arresti ancora in corso. Cento militari sono impegnati dall’alba per smantellare, a conclusione di un’articolata indagine, una banda criminale attiva nelle province di Cremona, Piacenza, Pavia e Monza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Vasta operazione del Comando provinciale dei carabinieri dicon dodiciancora in. Cento militari sono impegnati dall’alba per smantellare, a conclusione di un’articolata indagine, una banda criminale attiva nelle province di, Piacenza, Pavia e Monza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Cremona: furto auto e ricettazione, 12 arresti in corso... - Cremonaoggi : Furto e riciclaggio di autovetture: 12 arresti, operazione dei Carabinieri #cremona #cremonaoggi - FoodHeaven17 : RT @TgrRai: Furto e ricettazione di automobili, vasta operazione dei @_Carabinieri_, in campo oltre 100 militari: arrestate 12 persone in p… - MarinoBruschini : RT @TgrRai: Furto e ricettazione di automobili, vasta operazione dei @_Carabinieri_, in campo oltre 100 militari: arrestate 12 persone in p… - TgrRai : Furto e ricettazione di automobili, vasta operazione dei @_Carabinieri_, in campo oltre 100 militari: arrestate 12… -