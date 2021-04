Coronavirus, in India gli aiuti dall’estero rischiano di non bastare: esaurite le scorte di ossigeno. In Brasile stop all’importazione di Sputnik: «Mancano dati sulla sicurezza» (Di martedì 27 aprile 2021) India EPA/STR Due operatori del crematorio di Nuova DelhiGli aiuti dall’estero all’India potrebbero non bastare La situazione pandemica in India si aggrava di giorno in giorno, dopo che solo ieri 26 aprile le autorità sanitarie hanno registrato 2.812 morti e 353 mila nuovi casi di Coronavirus in un giorno. Da Stati Uniti, Regno Unito e diverso Paesi Ue stanno partendo i primi aiuti, con respiratori e materiale utile per la produzione dei vaccini. Ma i soccorsi secondo gli esperti rischiano di essere insufficienti a fronte delle enormi difficoltà che deve gestire il già precario sistema sanitario Indiano. Al New York Times, l’epidemiologo ed economista Ramanan Laxminarayan, fondatore e direttore del Center for ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021)EPA/STR Due operatori del crematorio di Nuova DelhiGliall’potrebbero nonLa situazione pandemica insi aggrava di giorno in giorno, dopo che solo ieri 26 aprile le autorità sanitarie hanno registrato 2.812 morti e 353 mila nuovi casi diin un giorno. Da Stati Uniti, Regno Unito e diverso Paesi Ue stanno partendo i primi, con respiratori e materiale utile per la produzione dei vaccini. Ma i soccorsi secondo gli espertidi essere insufficienti a fronte delle enormi difficoltà che deve gestire il già precario sistema sanitariono. Al New York Times, l’epidemiologo ed economista Ramanan Laxminarayan, fondatore e direttore del Center for ...

