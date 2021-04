Certificato verde Covid, cos’è e come funziona: tutte le curiosità (Di martedì 27 aprile 2021) Da oggi, 26 Aprile 2021, è entrato in vigore il nuovo decreto Covid, emanato in queste ultime ore dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Dopo mesi di zone rosse e arancioni, l’Italia è tornata a tingersi di giallo con varie aperture di diverse attività. I dati dei contagi stanno diminuendo e gli italiano possono un po’ per volta riacquistare la loro libertà pur rispettando diverse regole, tra cui il coprifuoco e l’obbligo della mascherina. Tra le novità del nuovo decreto c’è anche quella dell’introduzione del Certificato verde Covid, un documento cartaceo o digitale che consente di muoversi più agevolmente tra le Regioni. Scopriamo ora insieme tutte le curiosità su questa novità. Certificato verde Covid: cos’è e ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 aprile 2021) Da oggi, 26 Aprile 2021, è entrato in vigore il nuovo decreto, emanato in queste ultime ore dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Dopo mesi di zone rosse e arancioni, l’Italia è tornata a tingersi di giallo con varie aperture di diverse attività. I dati dei contagi stanno diminuendo e gli italiano possono un po’ per volta riacquistare la loro libertà pur rispettando diverse regole, tra cui il coprifuoco e l’obbligo della mascherina. Tra le novità del nuovo decreto c’è anche quella dell’introduzione del, un documento cartaceo o digitale che consente di muoversi più agevolmente tra le Regioni. Scopriamo ora insiemelesu questa novità.e ...

mitsouko1 : RT @magicaGrmente22: @ossequioso @TarroGiulio Perché se le cure funzionano crolla tutto, compreso lo stato di emergenza, il vaccino come un… - piueuofficial : RT @PE_Italia: Certificato verde digitale: domani in plenaria i deputati discuteranno e voteranno la propria posizione sulla proposta della… - LolaGranolaxxx : RT @radiopopmilano: Se il certificato verde per i vaccinati è facile da ottenere, e spesso anche automatico, ben diversa è la situazione di… - abesibe : RT @radiopopmilano: Se il certificato verde per i vaccinati è facile da ottenere, e spesso anche automatico, ben diversa è la situazione di… - violet6femme : RT @radiopopmilano: Se il certificato verde per i vaccinati è facile da ottenere, e spesso anche automatico, ben diversa è la situazione di… -