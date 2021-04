Borsa: l'Europa si conferma debole, i future Usa sono positivi (Di martedì 27 aprile 2021) Le Borse europee si confermano fiacche a metà sedute e senza grandi spunti con l'indice d'area lo Stoxx 600 che è sotto la parità con le vendite che si concentrano su finanziari e beni di prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Le Borse europee sino fiacche a metà sedute e senza grandi spunti con l'indice d'area lo Stoxx 600 che è sotto la parità con le vendite che si concentrano su finanziari e beni di prima ...

