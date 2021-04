Atletica | World Relays 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di martedì 27 aprile 2021) Nel weekend 1-2 maggio si disputeranno ledileggera, i cosiddetti Mondiali di staffette. A Chorzow (Polonia) andrà in scena questa rassegna che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo. In pista vedremo tutti i tipi di staffette: le tradizionali 4×100 e 4×400 maschili e femminili, la 4×400 mista (nuova specialità olimpica), le prove spurie (4×200) e anche le dinamiche Shuttle Hurdles e 2x2x400. L’Italia si presenta con grandi ambizioni, desiderosa di conquistare la qualificazione olimpica con i quartetti che non hanno ancora raggiunto l’obiettivo ovvero 4×100 maschile, 4×400 femminile e mista. Marcell Jacobs e Filippo Tortu saranno i nomi grossi della staffetta veloce, attenzione anche al miglio delle donne con Mariabenedicta Chigbolu e Raphaela Lukudo, ...