Asl Salerno, open day e open week dedicati alla vaccinazione degli over 80 e della fascia 60-79 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L'Asl Salerno comunica di aver organizzato, con il Comune di Salerno, delle giornate straordinarie di vaccinazioni per il prossimo fine settimana: 1° maggio 2021 – open day al Centro Sociale di Pastena: recupero degli over 80 non ancora iscritti in piattaforma. Il 1° maggio 2021 il punto vaccinazioni presso il Centro Sociale di Pastena sarà aperto ininterrottamente dalle ore 8 alle 20 per consentire la vaccinazione agli over 80 non ancora vaccinati, che siano o no presenti in piattaforma. Per coloro che vogliono anticipare l'iscrizione in piattaforma, o che hanno difficoltà ad effettuarla, il Comune di Salerno ha messo a disposizione gli uffici di Segretariato Sociale, che sono ...

