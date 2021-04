Ascolti tv ieri 26 aprile: tonfo per L’Isola dei Famosi. Puccini da record (Di martedì 27 aprile 2021) Ascolti tv Perde terreno al lunedì il reality condotto da Ilary Blasi. Il finale de La Fuggitiva su Ra1 chiude con record Pubblicato su 27 aprile 2021 Continua a perdere terreno L’Isola dei Famosi 2021. Gli Ascolti tv di ieri, lunedì 26 aprile, hanno segnato il primo tonfo per l’appuntamento trasmesso al lunedì. Mai prima d’ora Ilary Blasi aveva ottenuto in questa collocazione una media di spettatori sotto ai tre milioni. Nel dettaglio, il dodicesimo appuntamento ha raccolto 2.877.000 spettatori pari al 17,4% di share. La scorsa puntata, al giovedì, aveva ottenuto il 16,90% di share e 2.838.000 spettatori. Su Rai1 il finale della fiction La ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021)tv Perde terreno al lunedì il reality condotto da Ilary Blasi. Il finale de La Fuggitiva su Ra1 chiude conPubblicato su 272021 Continua a perdere terrenodei2021. Glitv di, lunedì 26, hanno segnato il primoper l’appuntamento trasmesso al lunedì. Mai prima d’ora Ilary Blasi aveva ottenuto in questa collocazione una media di spettatori sotto ai tre milioni. Nel dettaglio, il dodicesimo appuntamento ha raccolto 2.877.000 spettatori pari al 17,4% di share. La scorsa puntata, al giovedì, aveva ottenuto il 16,90% di share e 2.838.000 spettatori. Su Rai1 il finale della fiction La ...

Advertising

Giusepp92635258 : @drinkthiscola Perché la puntata che fa più ascolti è sempre quella del lunedì che fino alla scorsa settimana stava… - BottaShannon : QUANDO DICO CHE I FALLOWERS NON CONTANO NULLA E VERO...IERI C'E' STATA L'ISOLA DEI FAMOSI..SU TWITTER ERONO IN TEN… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? #Daydreamer inizia la settimana col 18,2% di share > - allegrimarco9 : Non vedo l’esercito salpretelli a gioire per gli ascolti stratosferici di ieri sera,nonostante la presenza della l… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? #ISOLA ferma al 17,4% di share, #LaFuggitiva chiude al 22,2% > -