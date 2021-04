(Di martedì 27 aprile 2021)intervistato da Casa Chi è tornato sulla questione di Matteo Diamante e il suo intervento all’Isola dei Famosi ed ha tirato in ballo Raz, perdendo letteralmente il controllo.: “Io come Raz?” Matteo Diamante l’ha presa sul personale. Di cosa parliamo? Del nulla. Io ho pubblicato la chat perché... L'articolo proda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : Stavate aspettando gli ospiti di oggi di #IsolaParty? Eccoli! Akash Kumar, Matilde Brandi, Myriam Catania, Giulia S… - IsolaDeiFamosi : Da Alessandra Amoroso a tutta la verità di Akash Kumar: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de… - blogtivvu : Akash Kumar viene paragonato a Raz Degan e sbotta: “Sono dieci volte più bello di lui!” - zazoomblog : Akash Kumar beccato con l’influencer: è nato un nuovo amore - #Akash #Kumar #beccato #l’influencer: - zazoomblog : Akash Kumar beccato con l’influencer: è nato un nuovo amore - #Akash #Kumar #beccato #l’influencer: -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

intervistato da Casa Chi è tornato sulla questione di Matteo Diamante e il suo intervento all' Isola dei Famosi ed ha tirato in ballo Raz Degan , perdendo letteralmente il controllo....Il giovane modello indiano, da poco tornato dalla sua esperienza in Honduras, potrebbe non essere più single come aveva dichiarato di recente, ecco con chi sarebbe impegnato. Il? L'articolobeccato con l'...Akash Kumar sbotta dopo il paragone con Raz Degan all'Isola dei Famosi: “Sono dieci volte più bello di lui!", l'attacco del modello.I figli di Valentina Persia, la depressione post partum. In seguito, Valentina Persia è diventata mamma di due gemelli, Carlotta e Lorenzo. Discussa naufraga all'Isola dei Famosi 2021, Valentina Persi ...