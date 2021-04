Windows 10: Microsoft ha sistemato il bug che uccideva le prestazioni dei giochi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 26 aprile 2021) In queste ore Microsoft ha sistemato il bug di Windows 10 che uccideva le prestazioni dei giochi, abbassando il framerate e creando stuttering.. In queste ore Microsoft ha pubblicato un update di emergenza pensato per sistemare un fastidioso bug di Windows 10 emerso con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo. Questo bug, infatti, andava a peggiorare sensibilmente le prestazioni dei giochi, abbassando artificiosamente il framerate e creando stuttering. Non tutti gli utenti hanno notato questi problemi, ma coloro che ne sono stati affetti per alcuni giorni non hanno potuto giocare in maniera soddisfacente, con prestazioni ben inferiori a quelle che avrebbero … Notizie giochiRead ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 aprile 2021) In queste orehail bug di10 cheledei, abbassando il framerate e creando stuttering.. In queste oreha pubblicato un update di emergenza pensato per sistemare un fastidioso bug di10 emerso con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo. Questo bug, infatti, andava a peggiorare sensibilmente ledei, abbassando artificiosamente il framerate e creando stuttering. Non tutti gli utenti hanno notato questi problemi, ma coloro che ne sono stati affetti per alcuni giorni non hanno potuto giocare in maniera soddisfacente, conben inferiori a quelle che avrebbero … NotizieRead ...

