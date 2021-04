Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021)DEL 26 APRILEORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO MIGLIORA SENSIBILMENTE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, NELLE DUE DIREZIONI ALTRI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S GESTITE DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ...