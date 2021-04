Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 26 04 21

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 26 aprile 2021) Mah, vi dirò, per quanto sia una grandissima rompi coglioni e per quanto non mi piaccia per mille e una ragioni, oggi Samantha Curcio mi ha fatto un pochino, poco poco poco, di tenerezza. Ai miei occhi è palese che lei sia presa una scuffia clamorosa per Alessio Ceniccola e oggi l’ho vista molto esposta e vulnerabile davanti al corteggiatore. Le veniva da piangere all’inizio dell’esterna quando ha letto i primi bigliettini che Alessio le aveva scritto e in cui ripercorreva la loro conoscenza, le veniva da piangere quando Alessio non si è presentato alla fine dell’esterna, le veniva da piangere in studio mentre Alessio le spiegava il suo punto di vista. E siccome io, in fin dei conti, sono il classico cane che abbaia e non morde, la classica finta acida che poi si scioglie come il ghiacciolo in spiaggia a ferragosto ed empatizza anche con le piastrelle della cucina, devo dire che mi è ...