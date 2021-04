Ultimo | il viaggio in Africa come Goodwill Ambassador UNICEF

(Di lunedì 26 aprile 2021) Esce il video del nuovo singolo di, Buongiorno Vita, ma il cantante non è solo un artista, ma un uomo impegnato contestimonia il suoin. Era il 12 febbraio 2020 quando, sul profilo Instagram diè comparsa una foto di lui in aeroporto diretto verso il Mali, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ahlamker : E anche l'ultimo dei 3 moschettieri se ne va.?? Con #Emmi è iniziata Çukur, abbiamo iniziato questo viaggio con la s… - lavitamigliore3 : Letteralmente ultimo viaggio fatto e mi viene da piangere ?? - FAttiani : @shanidar4 @MANNapoli Sarebbe bellissimo. Il mio ultimo viaggio, pre Covid, è stato proprio a Napoli ???? - robertonegriol1 : Appunto! Comincia ad accogliere i clandestini a casa tua! Siamo stufi del tuo modo di agire secondo il vecchio mott… - robertonegriol1 : @Pontifex_it Appunto! Comincia ad accogliere i clandestini a casa tua! Siamo stufi del tuo modo di agire secondo il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo viaggio

...4 milioni di cittadini statunitensi inin Italia durante i mesi di luglio, agosto e ... Nel 2019, l'anno buono, hanno speso in tutto quasi 5,5 miliardi di euro , pari al 12% dell'intero ...... uno per la comunità di Albanella, un altro da installare presso il rifugio del Monte Panormo, vetta più alta dei Monti Alburni, l', invece, compirà un lungoper arrivare in Africa e ...Lo squalo di 4,5 metri di solito nuota su e giù per la costa orientale degli Stati Uniti e del Canada. Ma inaspettatamente, lo squalo di 50 anni, il più grande mai etichettato in quella regione dagli ...Edito da HF4, Have Fun For DISCLAIMER: Alcune delle foto presenti nei siti LOLNEWS sono prese da internet attraverso ricerche su media liberi da diritto di autore, valutate quindi ...