Tracce di Covid su carrelli, POS e bilance dei supermercati: casi anche a Roma (VIDEO) (Di lunedì 26 aprile 2021) Tracce di Covid sui principali oggetti utilizzati per fare la spesa. E’ questo il risultato di una serie di controlli svolti a tutela della salute collettiva nel periodo di emergenza sanitaria dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute. Leggi anche: Covid sui bus di Latina, Di Cocco: ‘Bisogna verificare per evitate rischi con la riapertura delle scuole’ I miliari hanno condotto una campagna di verifiche a livello nazionale presso i supermercati. Lo scopo è stato quello di accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature per limitare il contagio da Covid-19. Ebbene, complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi commerciali individuati tra quelli di maggiore afflusso. In tutto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021)disui principali oggetti utilizzati per fare la spesa. E’ questo il risultato di una serie di controlli svolti a tutela della salute collettiva nel periodo di emergenza sanitaria dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute. Leggisui bus di Latina, Di Cocco: ‘Bisogna verificare per evitate rischi con la riapertura delle scuole’ I miliari hanno condotto una campagna di verifiche a livello nazionale presso i. Lo scopo è stato quello di accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature per limitare il contagio da-19. Ebbene, complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi commerciali individuati tra quelli di maggiore afflusso. In tutto ...

Advertising

BlackEagle1967 : RT @tax_analysis: Ricordate quella storia che le riaperture dei ristoranti sarebbero state consentite solo per pagamenti con Carta? Sono st… - CorriereCitta : Tracce di Covid su carrelli, POS e bilance dei supermercati: casi anche a Roma (VIDEO) - NikiBarba : RT @GDS_it: #Covid, 18 tamponi positivi nei supermercati: tracce di virus su carrelli, cestini e Pos - gbponz : RT @tax_analysis: Ricordate quella storia che le riaperture dei ristoranti sarebbero state consentite solo per pagamenti con Carta? Sono st… - tax_analysis : Ricordate quella storia che le riaperture dei ristoranti sarebbero state consentite solo per pagamenti con Carta? S… -