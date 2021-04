Torino-Napoli 0-2 | sulle Nozze Granata suona “Le Piogge di Castamere”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ildomina e trova i tre punti fondamentali per la Champions ai danni del. Per iora la lotta salvezza si complica Continua la scia positiva deldopo la convincente vittoria contro la Lazio al Maradona. Contro ilgli azzurri danno prova di grande organizzazione e compattezza grazie anche alle strepitose qualità di un ritrovato Osimhen. La partita Primo tempo spumeggiante all’Olimpico. Ilva subito in vantaggio al minuto 11 grazie ad un’autentica prodezza dalla distanza di Bakayoko. Raddoppia esattamente due minuti dopo con Osimhen che strappa il pallone a N’Koulou e parte in volata verso la porta. Gli ospiti giocano in maniera egregia macinando gioco e creando occasioni e colpiscono anche un palo con ...

