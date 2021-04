Susan Taraskiewicz | il suo omicidio raccontato in un episodio di “Law&Order”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 aprile 2021) Per la rubrica “Cronache del mistero” oggi ripercorriamo gli eventi dell’di. La storia dell’di, in una versione romanzata, ha ispirato la trama di undella seguitissima serie tv “Law&Order: Criminal Intent” del 9 febbraio 1986. Boston, Massachusetts, la ventisettenneall’epoca degli eventi, ricopriva il ruolo di supervisore della rampa della Northwest Airlines nell’aeroporto internazionale di Logan. Il 12 settembre 1992,lasciò il lavoro per andare a prendere da mangiare per i suoi colleghi. Da quel momento della donna si persero le tracce. Il 14 settembre la macabra scoperta. Il corpo senza vita digiaceva nel bagagliaio di una ...