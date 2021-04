Social media e data breach | Avira mette in luce l’importanza di un’adeguata educazione digitale per tutelare la sicurezza dei dati personali

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 26 aprile 2021) TETTNANG, 26 aprile 2021 – Ici connettono e intrattengono costantemente e non sono mai stati così importanti per la vita di tutti i giorni come durante la pandemia. Eppure, i giganti tecnologici dietro a queste amate community online hanno dimostrato che nessuno è immune agli attacchi: ogni piattaforma ha subito consistenti violazioni diche hanno portato all’esposizione online di enormi quantità di informazioni sensibili degli utenti, talvolta anche molto. Una volta raccolti questivagano nel Dark Web, in attesa che hacker e truffatori li sfruttino per compiere crimini come il cracking delle password, il credential stuffing e tentativi di phishing. Di recente non sono mancati esempi di violazioni deisui ...