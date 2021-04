Rock | scandalo in copertina

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nell’aprile di cinquant’anni fa usciva sul mercato inglese Sticky Fingers dei Rolling Stones. Il primo album dei Settanta, il primo con Mick Taylor in formazione, il primo edito dalla Rolling Stones Records, il primo col famoso logo Tongue & Lip disegnato da John Pasche. Sticky Fingers segna l’inizio della seconda vita di Jagger e soci e l’avvio di una nuova dimensione artistica: non c’è posto per il pop e per i numeri da juke-box e, anche quando si tratta di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rock scandalo

Il Manifesto

Facebook, infatti, è rimasta coinvolta in un nuovoin ottica privacy, segnalato dal CTO della security agency Hudson, Alon Gal, il quale ha scoperto come sia facile, sfruttando un bug ...'Nausea' Violet & Dave Grohl Papà e figliaalle prese con una cover di un pezzo degli X che ... l'album che Ryan Adams aveva annunciato e che è stato rimandato a seguito delloscoppiato ...Nell’aprile di cinquant’anni fa usciva sul mercato inglese Sticky Fingers dei Rolling Stones. Il primo album dei Settanta, il primo con Mick Taylor in formazione, il primo edito dalla Rolling Stones R ...Il noto social network in blu, nelle scorse ore, ha annunciato diverse novità per rivoluzionare il NewsFeed, mentre vari rumors caldeggiano il futuro esordio della criptomoneta Diem: nel contempo, des ...