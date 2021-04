‘Quarta ondata Covid per via delle riaperture’ | i risultati di uno studio presentato al Cts

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 aprile 2021) Mesi chiusi in casa, zone rosse per intendere ‘lockdown’, attività sul lastrico e intere categorie piegate dalla crisi economica. Ma oggi, un po’ come accadeva l’anno scorso a maggio, buona parte dell’Italia sta ripartendo, seppur con prudenza e nel rispetto dei protocolli. Una bella notizia, certo non un via libera, ma l’inizio verso una normalità che da tempo ci sembra eccezionalità. La bella stagione è alle porte, molte attività hanno ripreso il via e altre sono in attesa di poter rialzare la saracinesca, con la speranza che la campagna di vaccinazione acceleri e che dise ne parli solo declinandolo al passato. Eppure, nonostante l’ottimismo sembri non mancare, unopochi giorni fa al Cts invita ad avere la massima prudenza perché “con le riaperture precoci ad aprile si rischia la quarta ...