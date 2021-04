Quando riaprono i ristoranti? In zona gialla dal 26 aprile a pranzo e cena all’aperto

(Di lunedì 26 aprile 2021)? Questa la domanda che molti italiani si pongono e alla quale cercano una risposta. Ebbene le notizie che arrivano sono molto positive. A partire dal 26, nella regioni insarà possibile recarsi al ristorante sia ache a. Questi pasti dovranno essere consumati solamente. In seguito alla riunione della cabina di regia presso Palazzo Chigi, questo è quanto si apprende. A maggio ipotranno lavorare solo, poi in base alla situazione epidemiologica si valuterà una riapertura anche al chiuso da giugno. SportFace.

Advertising

llostwolf : Io che piango dalla felicità perchè riaprono i cinema, sempre io che piango dallo sconforto quando mi rendo conto c… - tlauxipi : @matty_aloud Ha aspettato così tanto, io aspetterei quando riaprono i live ormai. - __aemme__ : Quando ti riaprono i bar e ristoranti all'aperto ma poi inizia la stagione delle pioggie #zonagiaa - Federic0Franki : 1 giugno riaprono le palestre e mi farò male perché solo i deboli abbassano i carichi quando riprendono dopo mesi,… - pietromula : Quando riaprono i bar e qualcuno ordina una tisana -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

...cheEd eccoci proprio al Comparto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: "Dall'emergenza Covid si esce guardando al futuro, puntando sulle nuove generazioni. L'Europa è molto chiara...commenta Covid, protesta dei lavoratori del wedding: 'Noiripartiamo?' - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Nel giorno in cui in Italiamolte attività, i lavoratori del wedding scendono in piazza per protestare contro 'la ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...E il teatro annuncia: Armani diventa socio sostenitore con l’impegno di versare 600 mila euro (assicurati per due anni) ...