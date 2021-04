Polemica sul video “in memoriam” agli Oscar 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Come ormai è tradizione dal 1994, agli Oscar viene presentato un video “in memoriam” per celebrare le personalità del mondo del cinema scomparse nell’ultimo anno. Dato il periodo che stiamo vivendo a livello globale, segnato da perdite e lutto a causa del Covid-19, quest’anno sembrava particolarmente importante prendersi questo momento per ricordare le colleghe e i colleghi scomparsi. Non sono mancate tuttavia le polemiche a seguito della visione. Sono state notate alcune importanti assenze tra i volti inseriri nel video (in particolare, tra le altre, quella di Naya Rivera e Jessica Walter). Su questo l’Academy ha tuttavia sottolineato, che il video presentato durante la cerimonia degli Oscar è una riduzione di quello integrale che si può visionare sul sito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Come ormai è tradizione dal 1994,viene presentato un“in” per celebrare le personalità del mondo del cinema scomparse nell’ultimo anno. Dato il periodo che stiamo vivendo a livello globale, segnato da perdite e lutto a causa del Covid-19, quest’anno sembrava particolarmente importante prendersi questo momento per ricordare le colleghe e i colleghi scomparsi. Non sono mancate tuttavia le polemiche a seguito della visione. Sono state notate alcune importanti assenze tra i volti inseriri nel(in particolare, tra le altre, quella di Naya Rivera e Jessica Walter). Su questo l’Academy ha tuttavia sottolineato, che ilpresentato durante la cerimonia degliè una riduzione di quello integrale che si può visionare sul sito ...

