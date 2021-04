Piano di Sorrento, incendiano 2 scooter per una lite sull’utilizzo delle aree di sosta: arrestati (Di lunedì 26 aprile 2021) Uno degli indagati, residente a Piano di Sorrento, avrebbe pagato la somma di 200 euro all’altro per far dare fuoco a due scooter lasciati in sosta presso gli stalli destinati allo stazionamento delle autovetture. Una lotta per l’utilizzo delle aree di parcheggio a Piano di Sorrento (Napoli) condotta senza esclusione di colpi. Ci sarebbe questo Leggi su 2anews (Di lunedì 26 aprile 2021) Uno degli indagati, residente adi, avrebbe pagato la somma di 200 euro all’altro per far dare fuoco a duelasciati inpresso gli stalli destinati allo stazionamentoautovetture. Una lotta per l’utilizzodi parcheggio adi(Napoli) condotta senza esclusione di colpi. Ci sarebbe questo

Advertising

positanonews : #Copertina #Informazioniperilcittadino Piano di Sorrento, mancanza d’acqua in alcune zone. Ecco quali - positanonews : Da Piano di Sorrento a Massa e da Vico Equense a Piano, il caos vaccini lo fa l’ASL tra le #news… - T7TorreSette : Ordina di dare fuoco a 2 scooter per un parcheggio: arrestati 35enne di #Boscoreale ed un uomo di #PianodiSorrento… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendiarono scooter in una rimessa, due arresti nel Napoletano - positanonews : #Copertina #Cronaca Da Piano di Sorrento a Massa e da Vico Equense a Piano, il caos vaccini lo fa l’ASL -