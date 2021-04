Pennetta e Vinci | il futuro è nella ' gabbia' ?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pennetta Vinci

Tiscali.it

Le vite di Flaviae Robertasono state legate da sempre , da molto prima della famosissima finale tutta italiana dello Us Open 2015. Entrambe pugliesi, nate a un anno di distanza, sono state fin da ...... che l'anno scorso raggiunse i quarti del Roland Garros, hanno trascinato l'Italia ad una vittoria importantissima: dopo gli anni d'oro di Flavia, Francesca Schiavone, Roberta, Karin ...AGI - Jannik Sinner è stato eliminato in semifinale al torneo Atp 500 di Barcellona: il 19enne azzurro ha ceduto al greco Stefanos Tsitsipas in due set, 6-3, 6-3. Decisivi i due break a metà set del n ...AGI - Che ne è stato dello squadrone femminile che ha vinto quattro Fed Cup, l'ultima otto anni fa, e pure due titoli Slam, Francesca Schiavone a Parigi e Flavia Pennetta a New York dopo una finale gi ...