Oscar 2021 | Chloé Zhao è la prima donna asiatica a vincere per la Miglior Regia

(Di lunedì 26 aprile 2021) A cinque anni dall’appello che chiedeva che gli Oscar fossero meno bianchi e più aperti al donne, l’edizione numero 93 degli Academy Awards passa alla storia non solo per aver premiato alla regia una donna, ma anche un’asiatica. Chloé Zhao, 39 anni, nata a Pechino e cresciuta tra Londra, Los Angeles e il Massachusetts, è la seconda regista a vincere l’Oscar dopo Kathryn Bigelow, che si portò a casa la statuetta nel 2010 per The Hurt Locker, e la prima donna di origini asiatiche a ritirare il premio percorrendo una strada già spianata nel 2020 da Parasite, il primo film non in lingua inglese a trionfare nella categoria più «pesante», quella per il miglior film. Nella prima cerimonia post-pandemica degli Oscar, Zhao trionfa a mani basse dopo aver vinto il Golden Globe e il Bafta per Nomadland, il film sul nomadismo statunitense che ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e che arriverà il 30 aprile su Star, la sezione «adulta» di Disney+. https://twitter.com/empiremagazine/status/1386485967826169858