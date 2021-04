Napoli, preoccupa il focolaio nel reparto di Oncologia del “Santobono”. (Di lunedì 26 aprile 2021) De Palma (“Nursing Up”): «preoccupa il focolaio in atto al Santobono-Pausilipon di Napoli nel reparto di Oncologia. Già 4 gli infermieri contagiati nelle ultime ore. «Appena qualche settimana fa, di fronte alle “frettolose” dichiarazioni pubbliche di qualche esponente politico, che con un eccesso di ottimismo sosteneva che i contagi degli infermieri sono ormai solo un lontano ricordo, proprio in merito all’allarme infezioni per gli operatori sanitari eravamo stati chiari: è ancora decisamente vietato abbassare la guardia. Siamo lontani dal poter considerare fuori pericolo i nostri professionisti della sanità che da oltre un anno combattono come soldati “al fronte” contro l’agguerrito virus. Nelle ultime ore, inoltre, dopo una indagine accurata dei nostri referenti locali, vi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) De Palma (“Nursing Up”): «ilin atto al-Pausilipon dineldi. Già 4 gli infermieri contagiati nelle ultime ore. «Appena qualche settimana fa, di fronte alle “frettolose” dichiarazioni pubbliche di qualche esponente politico, che con un eccesso di ottimismo sosteneva che i contagi degli infermieri sono ormai solo un lontano ricordo, proprio in merito all’allarme infezioni per gli operatori sanitari eravamo stati chiari: è ancora decisamente vietato abbassare la guardia. Siamo lontani dal poter considerare fuori pericolo i nostri professionisti della sanità che da oltre un anno combattono come soldati “al fronte” contro l’agguerrito virus. Nelle ultime ore, inoltre, dopo una indagine accurata dei nostri referenti locali, vi ...

