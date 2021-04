Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Questa mattina prenderò un caffè con Gabriele Albertini. Mi piacerebbe tornasse a fare il sindaco e ripre… - TgLa7 : #Milano, #Salvini: oggi vedo #Albertini, lo vedo bene sindaco - sciusciu69 : RT @TgLa7: #Milano, #Salvini: oggi vedo #Albertini, lo vedo bene sindaco - DiabolMark : #tgla7 100mila firme son manco un quartiere di #Milano. #Salvini: vada via i ciapp - giornaleradiofm : Milano: Salvini, su Albertini decisione entro metà maggio: (ANSA) - MILANO, 26 APR - L'incontro svoltosi in mattina… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Salvini

L'incontro svoltosi in mattinata tra il leader della Lega Matteo, e l'ex sindaco diGabriele Albertini, per parlare di una eventuale candidatura di quest'ultimo come rappresentate del centrodestra alle prossime elezioni comunali del capoluogo ...torna oggi sulla questione: "Non puoi dire a un barista o a un ristoratore 'torna a ...parlando con i giornalisti prima di pranzare in un noto locale all'interno del Parco Sempione di, ...Il leader della Lega assicura che non c’è strappo col governo, ma sulle riaperture insiste: «Via il limite alle 22, lo chiedono tanti sindaci, governatori e imprenditori» ...L'incontro svoltosi in mattinata tra il leader della Lega Matteo Salvini, e l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, per parlare di una eventuale candidatura di quest'ultimo come rappresentate del c ...