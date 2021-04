Mazzette in cambio di favoritismi ai mafiosi. Colpo basso alla magistratura: chi è il giudice in manette (Di lunedì 26 aprile 2021) Soldi in cambio di assoluzioni, per sentenze meno pesanti, e per far uscire di prigione delinquenti incalliti. Tra il giudice per le indagini preliminari Giuseppe De Benedictis e l'avvocato Giancarlo Chiariello, entrambi baresi, arrestati ieri dai carabinieri e portati in carcere con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, il sistema era consolidato, o almeno così ritengono gli inquirenti. In manette anche Danilo Pietro Della Malva, considerato il principale corruttore ed esponente di rilievo di un gruppo di narcotrafficanti. L'inchiesta è iniziata dalle confessioni di alcuni "pentiti". Tra i 12 indagati, tra Bari e Foggia, anche il figlio 30enne dell'avvocato Chiariello, Alberto, anche lui avvocato e nella cui casa è stato trovato un milione 300 mila euro in tre zaini. Durante la perquisizione a casa del giudice De ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Soldi indi assoluzioni, per sentenze meno pesanti, e per far uscire di prigione delinquenti incalliti. Tra ilper le indagini preliminari Giuseppe De Benedictis e l'avvocato Giancarlo Chiariello, entrambi baresi, arrestati ieri dai carabinieri e portati in carcere con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, il sistema era consolidato, o almeno così ritengono gli inquirenti. Inanche Danilo Pietro Della Malva, considerato il principale corruttore ed esponente di rilievo di un gruppo di narcotrafficanti. L'inchiesta è iniziata dalle confessioni di alcuni "pentiti". Tra i 12 indagati, tra Bari e Foggia, anche il figlio 30enne dell'avvocato Chiariello, Alberto, anche lui avvocato e nella cui casa è stato trovato un milione 300 mila euro in tre zaini. Durante la perquisizione a casa delDe ...

