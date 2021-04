Matrimoni | il settore chiede una data per ripartire

(Di lunedì 26 aprile 2021) Manifestazione delquesta mattina davanti a Palazzo Montecitorio perre unadi ripartenza delle cerimonie. L’associazione Insieme per il Wedding ha portato in piazza alcune decine di lavoratori e piccoli imprenditori. Dai fotografi, alle aziende di organizzazione eventi, dai cuochi al catering la richiesta diretta al Governo è quella di farin sicurezza il comparto, che non è stato inserito nell’ultimo decreto sulle riaperture. mpe/sat/mrv su Il Corriere della Città.

La manifestazione organizzata da Unanime, confederazione delle associazioni di categoria deled eventi, in collaborazione con Filiera Eventi Unita, si è svolta in 11 capoluoghi di ...La disperazione dei lavoratori del, fermi praticamente da un anno. "Sono coinvolte circa trenta tipologie di lavoratori. Le spose sono disperate e noi non incassiamo". E scendono in piazza chiedendo una soluzione immediata Di: ...La capa di Fratelli d'Italia: "Tantissime coppie sono costrette da mesi a rinviare la data delle nozze e chiedono una cosa semplice: fateci sposare" ...In piazza anche organizzatrici di eventi, proprietari di ville, musicisti, ditte di catering e fotografi provenienti da tutta Italia. Presente anche un parroco arrivato da Pistoia ...